سر عقد ميسي الذي يسمح له بمغادرة برشلونة

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
ورد أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده مع برشلونة يسمح له بمغادرة النادي الكاتالوني إذا أراد ذلك في نهاية كل موسم.
وقع ميسي على ثمانية عقود تجديد في برشلونة منذ عام 2005 ، وأضيف هذا الشرط في آخر تجديد له في عام 2017.
كل هذا وفقًا لـ El Pais ، الذي يقول إن هناك اتفاقًا بين اللاعب والنادي وهذا يعني أن ميسي يمكنه أن يقرر ما إذا كان يريد المغادرة في 30 يونيو في نهاية كل موسم.
تستند الاتفاقية إلى ولاء ميسي لبرشلونة وإذا قرر الأرجنتيني عقد هذا الاتفاق، فهو حر في مغادرة كامب نو.
وفقًا لكاروسيل، لا يستطيع ميسي ممارسة هذا الخيار إلا إذا كان يغادر برشلونة إلى نادٍ خارج أوروبا ، مما يتركنا نعتقد أن هذا الشرط مصمم له للعودة إلى الأرجنتين متى أراد
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