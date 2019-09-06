شكرا لقرائتكم هدوء نسبى في عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الهدوء خيمت على محيط نادي الزمالك بعد فتح باب التسجيل فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، وتختتم عملية التصويت غدًا السبت؛ وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

ويحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مكتوب. Advertisements

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.