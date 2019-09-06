شكرا لقرائتكم ناجي ينعي ظهير أيسر السويس السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى السابق بمنتخب مصر محمد علي الظهير الأيسر السابق لنادي السويس بعد صراع طويل مع المرض. وكتب أحمد ناجي عبر صفحته عبر "فيس بوك": انا لله وإنا اليه راجعون توفى من صبر اكثر من خمسه وعشرين سنه طريح الفراش بنفس راضيه ومؤمنه بقضاء الله وقدره توفى صديقى واخى محمد على الظهير الايسر لنادى السويس زاملته فترة لعبى ف السويس تقبل ..الله منه صبره ويقينه ..انا لله وانا اليه راجعون.

ناجي

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