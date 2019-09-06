شكرا لقرائتكم الأهلى: أجاي مستمر مع الفريق.. ولايمتلك عروض خارجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفت الإدارة التقارير الإعلامية التى تحدثت مؤخراً عن عروض تلقاها النادي مؤخراً لضم اللاعب النيجيري.
وعن مستقبل اللاعب النيجيري ، قال أمير توفيق: أجاي يشارك في تدريبات الفريق حالياً وهو ضمن قائمتنا المحلية والافريقية للموسم الجديد ولا توجد هناك عروض لشراؤه.
وأكدت إدارة الاهلي أن أجاي متواجد مع الفريق ولا توجد عروض أحترافية لضمّه خلال الصيف الجاري ، كما شددت الإدارة الحمراء على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي أن النادي لم يتلقى عروضاً من أوربا أو الخليج كما تردد في بعض التقارير.
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