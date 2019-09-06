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الأهلى: أجاي مستمر مع الفريق.. ولايمتلك عروض خارجية...

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جدة - عمرو شويل بات النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق في محل أمان داخل النادي الأهلي ، حيث أكدت إدارة النادي أنه مُستمر مع الفريق ولا توجد عروض رسمية لشراؤه الصيف الجاري.

 

 ونفت الإدارة التقارير الإعلامية التى تحدثت مؤخراً عن عروض تلقاها النادي مؤخراً لضم اللاعب النيجيري.

 

وعن مستقبل اللاعب النيجيري ، قال أمير توفيق: أجاي يشارك في تدريبات الفريق حالياً وهو ضمن قائمتنا المحلية والافريقية للموسم الجديد ولا توجد هناك عروض لشراؤه.

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وأكدت إدارة الاهلي أن أجاي متواجد مع الفريق ولا توجد عروض أحترافية لضمّه خلال الصيف الجاري ، كما شددت الإدارة الحمراء على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلي أن النادي لم يتلقى عروضاً من أوربا أو الخليج كما تردد في بعض التقارير.

 

 

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