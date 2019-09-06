شكرا لقرائتكم الأهلي يزف خبر سعيد لــ"أزارو" فى معسكر المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وليد أزارو تلقى إتصالات هاتفية من جانب مسئولي الاهلي أكدوا له على إستمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر، وأن كل ما تردد بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليس له أساس من الصحة.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الاهلى أكدت لوليد أزارو ثقتها فى قدراته والتألق من جديد مع نادي القرن الافريقي.
وكان وليد ازارو أعرب فى وقت سابق عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب المغرب بعدما تم إستبعاده من المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي أٌقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.
وقال أزارو فى تصريحات لوسائل الاعلام المغربية، "في واقع الأمر أنا ممتن جدا للمدرب وحيد خليلوزيتش على اهتمامه، وعلى استدعائي من جديد في الظروف الحالية، لا يسعني إلا أن أكون على استعداد لتقديم أفضل ما لدي، لإقناعه وإقناع الجماهير المغربية بكوني أستحق التواجد هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يزف خبر سعيد لــ"أزارو" فى معسكر المغرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.