شكرا لقرائتكم الأهلي يزف خبر سعيد لــ"أزارو" فى معسكر المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى وليد أزارو مهاجم النادى الاهلى خبراً سعيداً قبل ساعات على إنطلاق المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي المغرب وبوركينافاسو فى التاسعة مساء اليوم بملعب "مراكش".

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وليد أزارو تلقى إتصالات هاتفية من جانب مسئولي الاهلي أكدوا له على إستمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر، وأن كل ما تردد بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليس له أساس من الصحة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاهلى أكدت لوليد أزارو ثقتها فى قدراته والتألق من جديد مع نادي القرن الافريقي.

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وكان وليد ازارو أعرب فى وقت سابق عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب المغرب بعدما تم إستبعاده من المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي أٌقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وقال أزارو فى تصريحات لوسائل الاعلام المغربية، "في واقع الأمر أنا ممتن جدا للمدرب وحيد خليلوزيتش على اهتمامه، وعلى استدعائي من جديد في الظروف الحالية، لا يسعني إلا أن أكون على استعداد لتقديم أفضل ما لدي، لإقناعه وإقناع الجماهير المغربية بكوني أستحق التواجد هنا".