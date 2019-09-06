شكرا لقرائتكم ارتياح فى جهاز المصري بعد تألق وادي مع فلسطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الارتياح سيطرت على الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال بعد ظهور محمود وادى مهاجم الفريق بشكل متميز مع منتخب بلاده

كان منتخب فلسطين قد فاز على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين للاشئ في المباراة التي جرت بينهما عصر أمس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بفلسطين في مستهل التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ونهائيات كأس أمم أسيا “الصين 2023” ، سجل هدفي المباراة عُدي الدباغ واسلام البطران في الشوط الثاني للمباراة التي شهدت مشاركة محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري كأساسياً قبل أن يتم استبداله في نهاية الشوط الثاني.

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هذا ومن المقرر أن يشارك محمود وادي مع المنتخب الفلسطيني في مباراته الثانية بالتصفيات والتي تجمعه بنظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من سبتمبر الجاري.