شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ينعي رئيس اتحاد السلة السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي فقيد السلة المصرية محمود أحمد على رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية سابقا الذى وافته المنية صباح اليوم .

وقال الاتحاد السكندرى فى بيانه : " إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله وللفقيد الرحمه وخالص العزاء لأسرة كرة السلة المصرية"

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وتوفى محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه مؤخرا.

يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.