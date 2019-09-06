مروان الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة الصين للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل المصري مروان الشوربجي المصنف رقم 11 عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. وفاز الشوربجي على مواطنه عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-11, 15-13. Advertisements فيما ودع مازن هشام البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام الهندي سوارف جوزال بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9, 12-14, 11-7. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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