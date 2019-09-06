شكرا لقرائتكم سر كثرة إقالات ميودراج قبل تدريب الاسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للإسماعيلى كواليس الجلسة التى جمعته بمسئولى الدراويش قبل توقيع عقود تدريب الفريق الأصفر بشكل رسمى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ "الخليج 365" :" مسئولى الاسماعيلى حرصوا على الاستفسار من ميودراج عن أسباب إقالته من تدريب أكثر من نادى تولى الاشراف عليه فنياً ".

وأضاف المصدر :" ميودراج أكد لمسئولى الاسماعيلى أن الأمر لايعدو كونه صدفة ليست أكثر واستشهد بواقعتى إقالته من تدريب العربى الكويتى وخورفكان الاماراتى ،حيث أكد المدرب الصربى أنه فوجىء أثناء تدريبه للعربى الكويتى بإستعانة مسئولى النادى بمدرب شاب فى الجهاز الفنى بشكل مفاجىء رغم أن الفريق كان يسير بشكل جيد بداعى رغبتهم فى الاستفادة من قدراته الفنية عن طريق منح الفرصة لمدرب شاب بالنادى ليبدأ فترة معايشة معه مؤكداً أنه شعر أنها بداية للتخلص منه فقرر الانسحاب على الفور وترك الفريق ".

وتابع المصدر قائلاً:" ميودراج فى حديثه لمسئولى الاسماعيلى أما عن اقالتى من خورفكان الاماراتى فلقد فوجئت بالقرار رغم أن الفريق كان يسير بشكل جيد لدرجة دفعت لاعبى الفريق لتقديم مذكرة رسمية لرئيس النادى يطالبون فيها بعودتى لقيادة الفريق فنياً".

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وتولى ميودراج مهمة تدريب 21 فريقًا خلال مسيرته منها 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993، ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وخاض يسيتش تجربة تدريبية سابقة في الدوري السعودي مع فريق نجران موسم 2012، بالإضافة إلى العربى الكويتي والاتفاق السعودي وخورفكان الإماراتي.

وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد علي الدوري الليبي عامي 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي عامي 2009 و2010،كما حصل على أفضل مدرب في الدوري البلغاري في موسم 2004-2005.

وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، والدوري البلغاري عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006 و2008، وكأس السوبر البلغاري عامي 2007 و2008.