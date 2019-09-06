شكرا لقرائتكم الخطيب ومجلس الأهلى ينعون رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى .

وتوفى محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه مؤخرا.

الجدير بالذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.