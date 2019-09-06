شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لشرح نظام المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد أكد لمسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى أنه سيبدأ مهام عمله رسميا يوم 9 سبتمبر، وتحديدا عقب مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء الاحد المقبل في نهائي كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لشرح نظام المسابقات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.