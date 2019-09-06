شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لشرح نظام المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر غد السبت 7 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد يقدم خلاله د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد نظام المسابقات في الدرجات الأدنى للموسم الجديد 2019-2020 . كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد أكد لمسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى أنه سيبدأ مهام عمله رسميا يوم 9 سبتمبر، وتحديدا عقب مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء الاحد المقبل في نهائي كأس مصر. Advertisements

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