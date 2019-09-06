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محمود وحيد يطير لغينيا مع الأهلي رغم الإصابة...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق في رحلة غينيا الإستوائية، التي يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

 

ويخضع وحيد، لاختبار طبي عصر غد السبت قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير لاسيما وأن اللاعب لم يشكو من أي ألم خلال فترة التأهيل.

 

 

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وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

 

 

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء غد السبت ، فيما يشتمل البرنامج الفني الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على دراسة إقامة مباراة ودية خلال الإسبوع المقبل قبل سفر الفريق إلى غينيا الإستوائية.

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