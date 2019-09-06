10 بطاقات صفراء وتعادل سلبي في ودية الأرجنتين وتشيلي









اسماء السيد - خيم التعادل السلبي على مباراة ودية بين الأرجنتين وتشيلي رفع خلالها الحكم 10 بطاقات صفراء بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة، وأقيمت على ملعب "ميموريال كوليسييم" في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت الخميس، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الانكليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الارجنتيني.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبات عدة أبرزها نهائي بطولة كوبا أميركا عامي 2015 و2016 حيث فازت تشيلي في المناسبتين، لتحرم الأرجنتين من تتويج طال انتظاره في البطولة القارية منذ 1993. كما تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة الأميركية الجنوبية التي استضافتها البرازيل هذا الصيف، وانتهى اللقاء أرجنتينيا 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما عاد اللقب لأصحاب الارض بفوزهم على البيرو 3-1.

ورفع حكم اللقاء الأميركي جاير ماروفو البطاقة الصفراء في مباراة الأمس 10 مرات بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة من قبل لاعبي الفريقين، منها ثلاث بطاقات في الدقائق الـ 15 الأولى.

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وكادت الأرجنتين تفتتح التسجيل في الدقيقة 23 عندما مرر وسط توتنهام هوتسبر الانكليزي جيوفاني لو سيلسو كرة الى لاوتارو مارتينيز عند حافة المنطقة، ومنه إلى نجم يوفنتوس باولو ديبالا الذي سدد كرة قوية أنقذها ببراعة حارس الاحتياط في مانشستر سيتي الانكليزي كلاوديو برافو.

وحصلت تشيلي على أخطر الفرص قبل خمسة دقائق من نهاية الشوط الأول عندما أجبر لاعب الوسط تشارلز أرانغيز حارس بورتو البرتغالي أغوستين مارشيسين على التدخل للحفاظ على نظافة شباكه.

وتبادل المنتخبان إهدار الفرص في الشوط الثاني، وأبرزها تشيلية بعدما مرر إدواردو فارغاس كرة إلى سيزار بيناريس سددها قوية ارتدت من القائم. وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع إهدار كوارتا فرصة أخيرة لمنتخب الـ "ألبيسيليستي" بعدما أصابت رأسيته القائم (88).

وتلعب الأرجنتين ودية ثانية أمام المكسيك في سان أنتونيو الثلاثاء، فيما تحل تشيلي ضيفة على هندوراس.

ملخص المباراة: