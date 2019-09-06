شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الذى وافته المنية اليوم.

وتوفى محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه مؤخرا.

يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.