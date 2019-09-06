شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المصرى بعد تألق محمود وادى مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياح فى الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، بعد ظهور محمود وادى مهاجم الفريق بشكل متميز مع منتخب بلاده.

وفاز منتخب فلسطين الوطنى على منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بفلسطين فى مستهل التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ونهائيات كأس أمم أسيا “الصين 2023”، سجل هدفى المباراة عُدي الدباغ وإسلام البطران فى الشوط الثاني للمباراة التى شهدت مشاركة محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري كأساسياً قبل أن يتم استبداله في نهاية الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يشارك محمود وادى مع المنتخب الفلسطيني فى مباراته الثانية بالتصفيات والتي تجمعه بنظيره منتخب سنغافورة، وهى المباراة المقرر إقامتها على استاد جالان بيسار بسنغافورة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من سبتمبر الجارى.