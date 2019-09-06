رنيم الوليلى ونور الطيب تتأهلان لنصف نهائى بطولة الصين للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، ونور الطيب المصنفة الخامسة إلى الدور نصف النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. وفاز الوليلى على مواطنتها سلمى هانى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-4. فيما فازت نور الطيب على مواطنتها المصرية نادين شاهين بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة سريعة استغرقت 15 دقيقة فقط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-1, 11-5. Advertisements وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة فى الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

نور الطيب ونادين شاهين

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