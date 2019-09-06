شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر إقالات ميودراج قبل تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، كواليس الجلسة التى جمعته بمسئولى الدراويش قبل توقيع عقود تدريب الفريق الأصفر بشكل رسمى.

وقال المصدر، فى تصريحات لموقع "سوبر كورة"، "مسئولو الإسماعيلى حرصوا على الاستفسار من ميودراج عن أسباب إقالته من تدريب أكثر من نادى تولى الإشراف عليه فنياً".

وخاض يسيتش تجربة تدريبية سابقة فى الدورى السعودى مع فريق نجران موسم 2012، بالإضافة إلى العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتى.

وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلى الجديد على الدورى الليبى عامى 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبى عامى 2009 و2010،كما حصل على أفضل مدرب فى الدورى البلغارى فى موسم 2004-2005.

Advertisements

وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلى الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسى التونسى عام 2000، والدورى البلغارى عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006 و2008، وكأس السوبر البلغارى عامى 2007 و2008.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا