مروان الشوربجى يتأهل لنصف نهائى بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى مروان الشوربجى، المصنف الحادى عشرعالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجارى.
وفاز الشوربجى على مواطنه عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-11, 15-13.
فيما ودع مازن هشام البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام الهندي سوارف جوزال بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-9, 12-14, 11-7.
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
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