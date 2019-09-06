شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى اللواء محمود أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، فقيد السلة المصرية محمود أحمد على رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية سابقا الذى وافته المنية صباح اليوم .

وقال الاتحاد السكندرى فى بيانه، "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وللفقيد الرحمه وخالص العزاء لأسرة كرة السلة المصرية".

وتوفى محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه مؤخرا.

يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ وفاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.