شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل 3 لاعبين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي محمد محمود، لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويخضع محمد محمود وسعد سمير ورامى ربيعة، لاعبو الفريق المصابون، لبرنامج علاجى وتأهيلى، فيما اقترب محمود وحيد من العودة للمشاركة الجماعية.

ويشتمل برنامج تأهيل محمد محمود على جانب بدني وجزء كبير من تدريب الكرة إلى جانب جلسات الجيم، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وفقا لاجندة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غد السبت، فى إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى.