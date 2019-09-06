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الفحوص الطبية تثبت سلامة باسم مرسى من وتر أكيلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع باسم مرسى، مهاجم الانتاج الحربى، لفحص طبى  قبل المشاركة فى مران ناديه بعد إنهائه البرنامج الذى وضعه له الجهاز الطبى بسبب معاناته من التهابات فى وتر أكيلس لتثبت الفحوص الطبية سلامته وجاهزيته للانضمام للتدريبات الجماعية .

وكان باسم مرسى قد حرص على التدريب بشكل منفرد على ملعب المصانع الحربية بعيداً عن تدريب الفريق بسبب  التهابات فى وتر أكيلس، بعدما أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى بالإنتاج والذى استمر 10 أيام منذ 25 أغسطس الماضى.

 

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

 

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ويأتى انضمام باسم مرسي للإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

 

وكان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي فى مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادى الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه مسؤولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات .

 

ووقع باسم مرسي على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.

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