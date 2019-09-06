شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح تطورات علاج "ركبة" كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقاً للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعداداً لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجارى فى غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويدرس الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى، رينيه فايلر خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ رؤيته الفنية قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق.