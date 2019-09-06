الأهلي يحدد موعد السفر لغينيا الإستوائية .. وفايلر يجرب خطة كانو في ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قرر الأهلي السفر إلى غينيا الإستوائية قبل 72 ساعة من مواجهة فريق كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن النادي حدد الـ 11 من الشهر الجاري للسفر للبعثة التي يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدراة.

وفي سياق متصل يواصل رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأحمر دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو قبل أولى مواجهاته مع فريقه الجديد.

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وحصل فايلر على العديد من المباريات لفريق كانو سبورت، حيث يعكف على دراستها لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس.

ويدرس فايلر، خوض مباراة ودية الاسبوع المقبل لتجهيز جميع اللاعبين وتنفيذ رؤيته الفنية الخاصة بطريقة اللعب أمام بطل غينيا الإستوائية.

يذكر أن الأهلي حصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غد السبت.