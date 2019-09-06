الأهلي يقرر ضم وحيد لبعثة غينيا .. واقتراب عودة محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر قرر اصطحاب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق للبعثة التي تطير إلى غينيا الأستوائية استعداداً لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

وتعرض وحيد للإصابة في بكدمة فى القدم أبعدته عن المران الجماعي للفريق الأحمر إلا أن فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعد شفاءه من الإصابة تزايدت على خلفية تنفيذ برنامجه العلاجي بنجاح

ويخضع وحيد، لاختبار طبي أخير عصر غد السبت قبل انطلاق المران لحسم موقفه .

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وفقا لتعليمات فايلر، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غد السبت.

وفي سياق متصل يخوض محمد محمود، لاعب الوسط المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة .

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ويبدأ محمود بأداء التدريبات بالكرة فى المرحلة الأخيرة وفقا للبرنامج الذي عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي ثم يختتم مراحله التأهلية بالتدريبات البدنية استعدادا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وتحسنت حالة نجو الوسط الصاعد كريم نيدفيد بحسب تصريحات الجهاز الطبي للفريق الأول للموقع الرسمي للأهلي.

وأكد الجهاز الطبي أن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق في تحسن مستمر، واللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي عاد به من ألمانيا تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبي إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد، أثبت أن ركبته بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقا للبرنامج الذي حدده الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويؤدي كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعي وبعض الفقرات التأهيلية في الجيم، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كريم نيدفيد ومحمد محمود ومؤمن زكريا بالإضافة إلى رامي ربيعة الذى يعود عقب مباراة الذهاب أمام كانو سبورت.