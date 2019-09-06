وفاة محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

توفي، صباح اليوم الجمعة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق بعد صراع طويل مع المرض.

محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بخالص العزاء والمواساة في وفاة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقد أشار الدكتور أشرف صبحي الي تقديره الكبير لرئيس اللجنة الأولمبية الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، حيث يعد أحد أبرز رجال الرياضة المصرية الذين ساهموا بخبرتهم وحنكتهم الادارية في تحقيق العديد من البطولات الرياضية في ظل رئاسته للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢.