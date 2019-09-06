في غياب ميسي.. الأرجنتين تتعادل سلبيا مع تشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأرجنتيني مع نظيره التشيلي فجر الجمعة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية. وخاض منتخب التانجو الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه الأول وقائده ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني. Advertisements وتعرض ميسي للإيقاف ثلاث مباريات من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونكاكاف) بسبب ادعاءه وجود شبهة فساد في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل هذا الصيف. وندرت الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة لكن العارضة حرمت الفريقين من التسجيل في الشوط الثاني. وغادر الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو مصابا بعد تدخل قوي من تشارلز ارانجويز.

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