بفرمان من رينيه فايلر.. الاهلي راحة 24 ساعة

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة اليوم “الجمعة”، على أن يعود للتدريبات مساء غدٍ “السبت” لمواصلة التحضير لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري فى غينيا الإستوائية.

ويدرس المدير الفني إقامة مباراة ودية الأسبوع المقبل قبل السفر إلى غينيا، للتأكيد على بعض النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام كانو سبورت.

ويسعى فايلر، فى الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين من خلال التدريبات البدنية

والفنية والتركيز بشكل أكبر على التحركات بدون الكرة، كما يركز على كيفية انهاء الهجمات مع استغلال الكرات العرضية والتصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء .

ويحرص المدير الفني، على عقد محاضرات نظرية مع اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء واسداء النصائح والتعليمات لبعض اللاعبين بشكل فردي، مع الحديث بشكل جماعي عن التحرك والانتشار داخل أرض الملعب.