الأهلي يدرس كانو سبورت بالفيديو

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وحصل فايلر على العديد من المباريات لفريق
وبدأ فايلر في تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال مران الفريق، ويحرص المدير الفني وجهازه المعاون على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل السفر.
واستقر الأهلي على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري، وكلف مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.
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