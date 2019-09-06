الاهلي يصطحب محمود وحيد في رحلة غينيا الإستوائية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق في رحلة غينيا الإستوائية، التي يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

شهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود

وحيد، بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

يخضع وحيد، لاختبار طبي عصر غد السبت

قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير لاسيما وأن اللاعب لم يشكو من أي ألم خلال فترة التأهيل.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء غد السبت، فيما يشتمل البرنامج الفني الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على دراسة إقامة مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل قبل سفر الفريق إلى غينيا الإستوائية.