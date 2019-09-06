اليوم .. الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره بلدية المحلة وديًا مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق للبطولة العربية والموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة

في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.ويدخل المدرب الجديد للإسماعيلي الصربي ميودراج يسيتش المباراة بهدف معرفة بعض عناصر اللاعبين والوقوف على تشكيلة أساسية قبل مواجهة الأهلي الليبي بالبطولة العربية.وأبرم الدراويش خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي العديد من الصفقات لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد وعلى رأسها العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والمصريان أحمد مدبولي لاعب الزمابك السابق ومحمد حمدي ذكي لاعب سموحة السابق .