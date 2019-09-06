سيرينا ويليامز تتأهل إلى نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تمكنت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الثامنة من التأهل إلي نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الثاني علي التوالي عقب فوزها علي المصنفة الخامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3، 6-1.

وفي مباراتها ضد سفيتولينا استطاعت سيرينا إنقاذ العديد من الفرص التي أتيحت للأوكرانية لكسر شوط إرسالها، قبل أن تتمكن من فرض سيطرتها علي المباراة وإنهائها خلال 70 دقيقة فقط، معلنة انتصارها علي سفيتولينا وبلوغ الدور نصف النهائي في ويمبلدون هذا العام.

وقالت سيرينا التي حققت ألقابها في امريكا المفتوحة للتنس عام 1999 ضمن ستة ألقاب أخرها 2014: "خوض المباراة النهائية شعور جيد لكنه يبدو أمراً مجنوناً".

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وتواصل الأمريكية المصنفة الأولي سابقاً لمعادلة رقمها القياسي في عدد البطولات الذي تحمله اللاعبة الأسترالية مارجريت كورت (24 لقباً)، بملاقاه غريمتها أندرييسكو السبت والتي تمكنت من الفوز علي السويسرية بيلندا بنسيتش بنتيجة 7-6 (7-3)، 7-5 لتبلغ

نهائي البطولة لأول مرة بمسيرتها.

وتواصل الأمريكية المصنفة الأولي سابقاً لمعادلة رقمها القياسي في عدد البطولات الذي تحمله اللاعبة الأسترالية مارجريت كورت (24 لقباً)، بملاقاه غريمتها أندرييسكو السبت والتي تمكنت من الفوز علي السويسرية بيلندا بنسيتش بنتيجة 7-6 (7-3)، 7-5 لتبلغ

نهائي البطولة لأول مرة بمسيرتها.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة والثلاثين التي تحقق بها اللاعبة البالغة من العمر 38 عاماً نهائي البطولة علماً أن لقبها الأخير كان في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017 عقب تتويجها علي حساب شقيقتها الكبرى فينوس قبل غيابها عن الملاعب بسبب الحمل.