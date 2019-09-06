"أبو الهول" يصطحب المشاركين في اوسكار الإبداع الافريقي في رحلة للعصور المصرية القديمة

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لمنطقة ابو الهول بالجيزة ، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الافريقي التي تنظمها ورارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، بالقاهرة والفيوم. وشهدت الوفود الافريقية من شباب المبدعين أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، التمثال الاسطورى، والواقع علي هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل. الجيزة على الضفة الغربية من النيل. وتعرفت الوفود الافريقية خلال زيارتهم لمنطقة ابو الهول علي التاريخ المصري القديم واهم الأسر الفرعونية، واهم الاثار الفرعونية القديمة ، وما تتميز به الحضارة المصرية التي تعود لآلاف السنين. كما زار الشباب الافريقي المبدع منطقة الاهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما ، واستمعت الوفود إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها. منطقة الاهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما ، واستمعت الوفود إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها. يذكر ان الدول المشاركة في اوسكار الإبداع الافريقي شباب من دول السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، غانا ، بالاضافة الي مصر.

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