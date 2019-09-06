موقعة الزمالك وبيراميدز.. نهائي كأس مصر بنكهة أوغندية

ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة المصرية عن المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، التي تقام بعد غدٍ الأحد على ملعب برج العرب، في حضور 20 ألف مشجع.

تحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، فالزمالك يسعى لتأكيد هيمنته على لقب هذه البطولة، التي سيطر عليها تمامًا في السنوات الأخيرة، باستثناء نسخة العام قبل الماضي، التي فاز بها منافسه التقليدي الأهلي.

بينما يأمل بيراميدز في حصد أول لقب في تاريخ النادي، الذي نافس لفترات طويلة على لقب الدوري خلال الموسم المنقضي.

ظروف متشابهة:

يخوض الفريقان المباراة في ظروف متشابهة، حيث أجرى الناديان تعديلات على الأجهزة الفنية التي أكملت الموسم الماضي.

فبيراميدز بدأ بالتعاقد مع الفرنسي

سباستيان دوسابر، المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، الذي خاض تجربة سابقة مع الإسماعيلي بالموسم قبل الماضي، بينما لجأ الزمالك إلى الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وأحد المدربين المتمرسين داخل القارة السمراء.

نكهة أوغندية:

Advertisements

المفارقة أن كلًا من ميتشو ودوسابر، المديرين الفنيين للزمالك وبيراميدز، سبق لهما قيادة المنتخب الأوغندي.

فميتشو سبق له قيادة أوغندا طوال أربع سنوات ليصنع نهضة الكرة الأوغندية خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

نجح ميتشو في قيادة المنتخب الأوغندي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، كما لعب دور المنافس الأبرز للمنتخب الوطني

في تصفيات مونديال روسيا 2018 حتى الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر تولى دوسابر قيادة المنتخب الأوغندي بعد رحيل ميتشو بفترة قصيرة، لينجح في قيادة الأوغدنيين للتأهل للمرة الثانية على التوالي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر، كما نجح في العبور إلى الدور ثمن النهائي.

خبرة أفريقية:

كما يتشابه موقف المديرين الفنيين في امتلاكهما لخبرات أفريقية عريضة، فالصربي ميتشو موجود بالقارة السمراء منذ 18 عامًا، عمل فيها في رواندا والسودان وأوغندا وجنوب أفريقيا وأثيوييا محققًا نجاحات مدوية.

الأمر نفسه ينطبق على الفرنسي دوسابر، الذي بدأ رحلته مع الكرة الأفريقية منذ عام 2010، عندما تولى تدريب فريق آسيك الإيفواري ليخوض بعدها العديد من التجارب، سواء مع الترجي التونسي، أو الوداد المغربي، بجانب بعض الفرق الأنجولية والجزائرية، إلا أنه خاض تجربة وحيدة خارج أفريقيا موسم 2015 - 2016 عندما تولى تدريب فريق دبي الإماراتي.