تقارير بلجيكية: رينيه فايلر يحسم صفقة للأهلي من أندرلخت

أفادت تقارير صحفية بلجيكية بأن المدرب السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، سيلعب دورًا في حسم صفقة انتقال اللاعب أدريان تريبيل من فريق أندرلخت البلجيكي للفريق الأحمر.
ذكر موقع "فوتبول 24" البلجيكي، أن فايلر سيكونله دور في إتمام صفقة تريبيل إلى الأهلي في الانتقالات التي لا تزال متاحة في مصر.
أشار تقرير لموقع "وال فوت" البلجيكي إلى أن فايلر يعلم الكثير عنتريبيل، وسبق أن دربه في صفوف أندرلخت، ويسعى لضمه في الأهلي، ويضم الأهلي بين صفوفه 5 لاعبين أجانب، وفقًا للوائح اتحاد الكرة، وهم المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج، ويعني انضمام تريبيل رحيل أحد اللاعبين الخمسة على سبيل الإعارة.
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