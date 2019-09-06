رياضة | فايلر يدرس كانو سبورت بالفيديو ويصطحب محمود وحيد في رحلة غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس كانو سبورت بالفيديو ويصطحب محمود وحيد في رحلة غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.وحصل فايلر على العديد من المباريات لفريق كانو سبورت، حيث يعكف الجهاز الفني على دراستها لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والتحضير للمباراة التي تعد الاولى للجهاز الفني الجديد في مشواره مع الفريق بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وبدأ فايلر في تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال مران الفريق، ويحرص المدير الفني وجهازه المعاون على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل السفر.

واستقر الأهلي على السفر إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري، وكلف مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عضو المجلس طارق قنديل برئاسة البعثة، وحصل الجهاز الفني الجديد على كافة التطعيمات قبل السفر إلى غينيا الإستوائية.

الأهلي يصطحب محمود وحيد في رحلة غينيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق في رحلة غينيا الإستوائية، التي يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

Advertisements

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة محمود وحيد، بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، اشتمل على العديد من التدريبات داخل صالة الجيم وملعب التتش.

ويخضع وحيد، لاختبار طبي عصر غد السبت قبل انطلاق المران للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، والتي تزايدت بشكل كبير لاسيما وأن اللاعب لم يشكو من أي ألم خلال فترة التأهيل.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء غد السبت ، فيما يشتمل البرنامج الفني الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على دراسة إقامة مباراة ودية خلال الإسبوع المقبل قبل سفر الفريق إلى غينيا الإستوائية.