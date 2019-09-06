رياضة | شرط نجم الزمالك للموافقة على فسخ تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط نجم الزمالك للموافقة على فسخ تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطا للموافقة على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي والرحيل.

شرط بوطيب للرحيل عن الزمالك:

واشترط بوطيب الحصول على مستحقاته كاملة قبل فسخ تعاقده مع النادي الأبيض بالتراضي.

وكان مسؤولو الزمالك قد استقروا على رحيل اللاعب بسبب تكرار إصابته وابتعاده عن مستواه المعهود في الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة ميتشو المدير الفني الجديد في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الفريق.

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وطلب النجم المغربي الحصول على قيمة مستحقاته كاملة نظير فسخ التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض، وتم تأجيل موقفه لحين إشعار آخر.