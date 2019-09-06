رياضة | ألمانيا ضد هولندا.. تاريخ مواجهات المنتخبين قبل موقعة تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا ضد هولندا.. تاريخ مواجهات المنتخبين قبل موقعة تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب الألماني نظيره الهولندي، في التاسعة الا الربع مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء، بمدينة هامبورج الألمانية، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1، ويدير اللقاء الحكم أرتور سواريس دياس.

ويدخل منتخب هولندا بطل أوروبا في 1988 في صدام مع ألمانيا بطلة العالم 4 مرات أعوام 1972 و1980 و1996، 2014. وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الفريقين والتي اشتعلت ابتداء من نهائي كأس العالم 1974.

تاريخ المواجهات: Advertisements

والتقى المنتخبان في 41 مباراة، نجح منتخب ألمانيا في تحقيق الفوز في 15 مرة ، بينما فازت هولندا 11 مرة وتعادلا 15 مرة، وتعد من أبرز مواجهاتهما المباراة الشهيرة في نهائي كأس العالم 1974 عندما تواجه الهولندي الطائر يوهان كرويف مع القيصر الألماني فرانس بيكنباور، وتوج وقتها الماكينات الألمانية باللقب بعد الفوز 2-1، في مباراة لاتزال عالقة في أذهان الكثيرين من جماهير المنتخبين.

غزارة تهديفية:

وتشهد مباريات المنتخبين تاريخيا غزارة تهديفية، حيث تم تسجيل 150 هدف في 41 لقاء، حيث سجل الألمان 80 هدفا و70 لهولندا، وكانت أول مباراة بين الفريقين في الإطار الودي واستضافتها هولندا وانتهت بفوزها 4-2 بتاريخ 24 أبريل 1910، فيما كانت آخر مباراة في تصفيات اليورو في مارس الماضي وانتهت بفوز ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أكبر انتصار:

ويعد أكبر فوز شهده لقاءات المنتخبين هو فوز منتخب ألمانيا على هولندا 7-0 في لقاء ودي في أكتوبر 1959، بينما يعد نهائي كأس العالم 1974 هو الأشهر بينهما، وكان أكبر تعادل بين الفريقين بنتيجة 5-5 في 24 مارس 1912 وكانت هذه المباراة في الإطار الودي ولعبت بهولندا.