رياضة | نافاس في مهمة كبيرة استقالة المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس في مهمة كبيرة استقالة المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، أن منتخب بلاده يجب أن يستعيد التوازن عقب الرحيل المفاجئ للمدرب الأرجنتيني غوستافو ماتوساس، داعياً للتركيز على تقديم مباراة جيدة اليوم الجمعة أمام أوروجواي.

وفي مؤتمر صحافي، قال حارس ريال مدريد السابق الذي انتقل هذا الصيف لنادي العاصمة الفرنسية: "كان أمراً مفاجئاً، لكن علينا أن نتصرف باحترافية ووضع أهدافنا نصب أعيننا".

وأكمل: "نحن اللاعبون الأكثر خبرة علينا مساعدة الأصغر سناً من أجل استعادة التوازن في أسرع وقت ممكن، لأننا بصدد خوض مباراة يجب الاستفادة منها إذا أردنا مواصلة التحسن".

وأكد كيلور أن كل اللاعبين يريدوا أن يكونوا في المنتخب من أجل التأهل لمونديال 2022، لذلك أبرز "علينا أن نبقى متحدين برغم الشدائد".

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وكشف الأرجنتيني غوستافو ماتوساس بشكل مفاجئ الأربعاء، استقالته من تدريب منتخب كوستاريكا، مؤكداً أنه يشعر بـ"الملل" و"كما أنه في عطلة" بسبب الوقت القليل الذي يحظى به للعمل مع اللاعبين.

ومع ذلك، جاءت استقالة المدرب وسط تقارير مكسيكية تؤكد أنه توصل لاتفاق لتولي الإدارة الفنية لفريق أتلتيكو دي سان لويس.

وكان من المقرر أن يستمر المدرب الأرجنتيني مع منتخب "لوس تيكوس" حتى 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم استشعر "قلة احترام" من جانب المدير الفني وقرر إنهاء التعامل معه فوراً، لذلك لن يقود الفريق في مباراة الجمعة.

وفي هذا الإطار، أكد نافاس أنه لم يشعر في أي لحظة بأن ماتوساس قلل من احترام اللاعبين، وقال: "لا أشعر بأن هناك إهانة فيما حدث، لقد كان احترافياً معنا طوال الوقت، لا أفهم التعليق الذي قاله، ربما خانه التعبير".

وكان ماتوساس قد بدأ تدريب منتخب كوستاريكا في يناير الماضي ومنذ ذلك الحين حقق مع الفريق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وخسر أربع مرات.