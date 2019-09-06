رياضة | ألمانيا وهولندا.. ملحمة كروية في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا وهولندا.. ملحمة كروية في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة في العالم، على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي منتخبا ألمانيا وهولندا وجها لوجه في التاسعة الا الربع مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب آيمتيش آرينا بمدينة هامبورج الألمانية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ألمانيا تحلم بالصدارة:

يدخل المنتخب الألماني مباراة الليلة وهو في وصافة المجموعة برصيد 9 نقطة من 3 مباريات، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم وانتزاع صدارة المجموعة من منتخب إيرلندا الشمالية صاحب النقاط الـ12 ولكن من 4 مباريات، وستكون الفرصة سانحة أمام ألمانيا الليلة للتقدم في الترتيب في حال التفوق على الطواحين الهولندية.

هولندا تسعى للثأر ورد الاعتبار:

على الجانب الأخر يدخل منتخب هولندا مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز، والثأر من هزيمته في مارس الماضي في تصفيات اليورو أمام الماكينات الألمانية ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين ويسعى لتحقيق الفوز والتقدم خاصة وأنه يأمل في صدارة المجموعة هو الأخر، بعد المستوى المميز الذي قدمه في دوري الأمم الأوروبية وتأهله للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام البرتغال.

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صراع النجوم الكبار:

سيشهد لقاء اليوم صراع خاص بين عدد من نجوم المنتخبين، حيث يضم المنتخبين عدد مميز من اللاعبين الكبار في أوروبا في مقدمتهم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة لماتيس دي ليخت وريان بابل ودي يونج وممفيس ديباي، وفي ألمانيا توني كروس وفيرنر ومولر.

تاريخ مواجهات ألمانيا وهولندا: