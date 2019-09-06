رياضة | بيكيه يخرج عن صمته ويتحدث بشأن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يخرج عن صمته ويتحدث بشأن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ملعقاً أن محاولات تعاقد فريقه برشلونة مع مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا تعكس وجود مشكلة في نظام التعاقدات بإسبانيا، منتقداً استمرار "الميركاتو" لما بعد انطلاق الموسم.

وقال المدافع الإسباني: "أعتقد أن هذا يضعنا أمام استنتاج واضح للغاية، وهو أن استمرار سوق الانتقالات في إسبانيا حتى الجولة الثالثة من الدوري ليس منطقياً".

وتابع لاعب برشلونة: "هناك الكثير من الشائعات التي لا تحدث في النهاية كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية".

Advertisements

وأكد اللاعب من مدينة نيويورك حيث يقدم بطولة كأس ديفيز للتنس في حلتها الجديدة التي دفعت بها شركته كوزموس، "فكرة انطلاق المسابقة ومشاركة لاعبين في مباريات مع فرقهم في حين لا تزال المحاولات مستمرة لإبرام صفقات البيع والشراء ليست منطقية".

وعن نيمار بالتحديد الذي كثرت الشائعات طوال الميركاتو الصيفي بشأن إمكانية انضمامه للبرسا من باريس سان جيرمان الذي اشتراه قبل عامين من النادي الكاتالوني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البرازيلي مع "البلاوغرانا"، قال بيكيه: "كانت هناك محاولات".

وأضاف عن زميله السابق: "إنه لاعب عظيم وله صيت واسع"، مضيفاً: "سنرى ماذا سيحدث في يناير باقي كثير من الوقت على ذلك، أولاً علينا البدء في تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب وسنرى كيف هو الوضع".