رياضة | واندا إيكاردي تصدم إدارة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واندا إيكاردي تصدم إدارة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت زوجة ووكيلة النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلانو، واندا نارا، على خطوة انتقال الأخير إلى باريس سان جرمان في الميركاتو المنصرم.

وقالت واندا، في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني: "انتظرت حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو قبل اتخاذ القرار بشأن مستقبل ماورو، لأنني شعرت بخيبة أمل".

وتابعت"لم يكن هناك اقتراح جاد لانتقال ماورو إلى بوكا جونيورز خلال الميركاتو. حمل ماورو حقيبة صغيرة معه عند السفر إلى باريس وترك باقي المتعلقات لي، لأن الأطفال يذهبون إلى مدارس في إيطاليا، ولذلك ستنقسم حياتنا بين ميلانو وباريس".

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وأكملت: "كان أمامنا 3 اختيارات في الميركاتو. باريس سان جرمان كان الاختيار الأسوأ بالنسبة لي، لأنني سأضطر إلى البقاء في ميلانو مع الأطفال".

واضافت: "لكنني فكرت في الاختيار الأفضل لماورو، رغم أن هناك العديد من الأندية الإيطالية التي رغبت في ضمه".

وانهت: "لقد أتيحت لي الفرصة أن أصبح ممثلة للاعبين آخرين، ولكن من الصعب علي القيام بذلك، لأن الاهتمام بمصالح ماورو أمر ضخم للغاية، وأنا أقوم بذلك بدافع الحب".

يذكر أن إيكاردي انتقل إلى سان جرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الباريسي بضمه نهائيا في الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو.