رياضة | جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يفتح النار على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، على الحديث عن الأحداث الأخيرة التي شهدها في الميركاتو الصيفي.

وقال جاريث بيل إن ريال مدريد جعله مذنبًا وحمله مسؤولية تراجع الفريق أكثر من زملائه بالفريق، وهو كان أمرا صعبا للغاية عليه.

وتابع بيل في تصريحات وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية:" في الموسم الماضي كان الأمر صعبًا على الجميع، بالنسبة للفريق ولي شخصيًا، لقد جعلوني مذنبًا أكثر من البقية، لم أكن أهتم كثيرًا لكن لا أعتقد أن ذلك عادلاً.

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وأكمل الجناح الويلزي: فوجئت بتغيير الرأي حول مستقبلي، لكنني متأكد من أن هناك الكثير من الاضطرابات في النادي، أعتقد أنه أمر عليكم التحدث فيه مع ريال مدريد، إنه شئ بيني وبيينهم، يجب علينا أن نتوصل إلى نوع من الاستنتاج، لقد ركزت على أن أؤدي بشكل جيد في المرحلة التحضيرية بدون معرفة ما سينتهي به الأمر.

واختتم بيل حديثه قائلا:" لا أقول أنني ألعب بسعادة لكنني ألعب، أنا لاعب محترف، وأفعل كل ما بوسعي".

يذكر أن جاريث بيل كان قريبا من الرحيل عن ريال مدريد، في الصيف، إلا أن الإصابات العديدة بالفريق في الفترة التحضيرية، جعلت النادي يتراجع عن قراره ويبقي على بيل لاعبًا بمدريد.