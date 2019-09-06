رياضة | أزمة جديدة تواجه كريم بامبو في الزمالك

قام المدير الفنى الجديد للزمالك ميتشو باستبعاد الوافد الجديد كريم بامبو من حساباته، خلال نهائى الكأس امام بيراميدز والتي ستلعب على ملعب برج العرب يوم الأحد القادم.

ويستمر المدرب الصربي في استبعاد كريم بامبو عن تشكيل نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأظهر ذلك خلال التدريبات الجماعية التى يخوضها الزمالك، حيث قام المدرب الصربى بالتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مواجهة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس، خاصة وأن الخواجة استقر على تثبيت التشكيل وعدم إجراء أى تعديلات الا في الحدود الممكنة.

انضم كريم بامبو مع الزمالك بعد عدة جلسات عقدها اللاعب مع المسئولون، ليوقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء رسيمًا لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقع ويحصل على توقيع اللاعب رسميا.

وسبق وحصل النادي الأهلي على توقيع كريم بامبو لمدة 5 مواسم قادمة لكن بعد تمديد عقد رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، تم تعديل الموقف تجاه صفقة لاعب الإسماعيلى.

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.