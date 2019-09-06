رياضة | برشلونة يبدأ أولى خطواته لاستعادة نيمار في صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ أولى خطواته لاستعادة نيمار في صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي برشلونة الإسباني على وشك اتخاذ أولى إجراءته بعد فشل "صفقة الموسم" وهي ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية خللا الساعات الأخيرة من يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي برشلونة بصدد إجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي حيثُ يقترب المدير الرياضي الإيطالي أريدو بريدا من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي أنتيرو هنريك المدير الرياضي السابق في باريس سان جيرمان يقترب بقوة من شغل هذا المنصب في برشلونة بدلاً من بريدا.

والجدير بالذكر أن هنريك كان يشغل منصب المدير الرياضي في باريس منذ 2017 وهو نفس العام الذي وقع فيه نيمار مع النادي الفرنسي قادماً من برشلونة مقابل دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

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وكان المحلل الفني لويس فرنانديز قد أكد أن ليوناردو هو سبب تعثر صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مؤكداً أن لو هنريك استمر في منصبه لكان البرازيلي في "كامب نو" مقابل رحيل عثمان ديمبيلي إلى باريس.

وقال فرنانديز في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية: "هنريك لديه علاقة جيدة جداً مع وكيل أعمال عثمان ديمبيلي لذلك لو استمر في منصبه سيكون نيمار في برشلونة اليوم، أنا متأكد من أنهم أقنعوا ديمبيلي".

وفشلت إدارة نادي برشلونة في حسم ملف نيمار نظراً لمطالب باريس المادية والتي تفوق مبلغ 222 مليون يورو بالإضافة إلى عدم القدرة على إقناع عثمان ديمبيلي بالرحيل إلى النادي الفرنسي ضمن صفقة البرازيلي.