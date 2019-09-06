رياضة | كونتي يستعد لتوجية ضربة موجعة لـ ريال مدريد

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كشفت تقرير إنجليزي عن نية نادي إنتر ميلان الإيطالي في الدخول في صفقة الحصول على خدمات الدنماركي اريكسن لاعب توتنهام في الانتقالات الشتوية القادمة .

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية "ديلي ميل" دخول إنتر ميلان في مفاوضات مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي ينتهي تعاقده مع توتنهام في صيف 2020.

ويمكن لإريكسن التوقيع لأي فريق مجانًا في الميركاتو الشتوي بشكل رسمي، لذلك يود إنتر التعاقد مع اللاعب بعد تقديم راتب سنوي كبير يليق بقدراته.

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ومن المتوقع أن ينافس إنتر كلاً من يوفنتوس وريال مدريد، اللذين يراقبان اللاعب الدنماركي وينويان التوقيع معه بعد نهاية عقده أيضًا.

كما أن نادي انتر ميلات تخلص من المهاجم الأرجنتيني مارو إيكاردي إلى نادي باريس سان جيرمان بمبلغ مالي كبير لذلك يسعى ان يستغل ذلك في التعاقد مع نجم كبير مثل اريكسن.

وإرتبط اسم كريستيان إريكسن ابن الـ27 عامًا بالرحيل عن صفوف توتنهام هذا الصيف، حيث يسعى اللاعب لخوض تجربة جديدة في فريق آخر.

ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني أبرز المهتمين بضم كريستيان إريكسن هذا الصيف، حيث أكدت الصحف الإسبانية مرارًا وتكرارًا عن رغبة النادي في الظفر بخدماته، ولكن يبدو أن الملكى سيجد منافسة شرسة في التعاقد مع النجم الدنماركي بعدما أبدى يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بضم الدنماركي.