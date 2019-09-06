رياضة | أحمد مرتضى منصور: الزمالك كان يخسر لقب الدوري في منتصف الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى منصور: الزمالك كان يخسر لقب الدوري في منتصف الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد مرتضى منصور المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك، بالانتخابات التكميلية الجارية حاليا، أن الفارس الأبيض يسير بخطى ثابتة في الطريق الصحيح.

وتابع منصور في تصريحات تليفزيونية:" فريق الكرة بالزمالك عاد في السنوات الأخيرة، وأصبحة منافسا شرسا على كل الألقاب، بعدما كان يعاني ويفقد فرصته في المنافسة على الدوري في منتصف الموسم وبعد 15 جولة فقط من انطلاق المسابقة. Advertisements ورفض نجل رئيس الزمالك، التعليق على كل من ينتقد والده أو أخيه أمير المشرق العام على الكرة بالفريق، مؤكدا أنهم يركزون فقط على خدمة النادي وجماهيره، مشيرا إلى أنه سيولي اهتماما خاصا بأرض أكتوبر وبناء فرع نادي الزمالك هناك، عندما يبدأ مهام عمله رسميا بالمجلس.

وعن نهائي كأس مصر أكد منصور أن المباراة صعبة وأن الزمالك وبيراميدز يمتلكان مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر، وشدد على ثقته الكبيرة في المدير الفني ميتشو ولاعبيه، وقدرة الزمالك على حصد لقب كأس مصر، مشيرا إلى أنه في حال توج الفريق الأبيض باللقب، ستكون البطولة العاشرة التي يحققها كعضو مجلس إدارة بالنادي.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور، قام بالترشح رفقة الثلاثي، حمادة أنور، وأحمد عادل عبدالفتاح، وأشرف زكي (أمين صندوق) بالانتخابات التكميلية لعضوية مجلس إدارة الزمالك، وضمنوا جميعا النجاح بالتزكية، في انتظار اعتماد النتيجة رسميا، بعد انتهاء تصويت الجمعية العمومية غدا السبت.