شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختار فندق النادي مقرا لإقامة ميودراج يسيتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فضل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان، إقامة المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للدراويش فى الفندق الخاص بالنادى حتى يكون قريباً للملعب والتدريبات والتعرف على فرق الناشئين .
وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعيين الصربي ميودراج يسيتش لتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد ، وتولى محمود جابر منصب المدير الفني للدراويش في الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربي يسيتش.
ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلي بني غازي الليبي الجمعة المقبلة ، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهي البوسنة والهرسك ، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.
وسبق للمدرب الصربي تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يختار فندق النادي مقرا لإقامة ميودراج يسيتش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.