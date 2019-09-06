شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختار فندق النادي مقرا لإقامة ميودراج يسيتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان، إقامة المدرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للدراويش فى الفندق الخاص بالنادى حتى يكون قريباً للملعب والتدريبات والتعرف على فرق الناشئين .

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعيين الصربي ميودراج يسيتش لتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد ، وتولى محمود جابر منصب المدير الفني للدراويش في الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربي يسيتش.

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ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلي بني غازي الليبي الجمعة المقبلة ، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهي البوسنة والهرسك ، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.

وسبق للمدرب الصربي تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها.