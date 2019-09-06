شكرا لقرائتكم تشيع جنازة محمود أحمد على عقب صلاة الجمعة بالمعادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد أقارب محمود احمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق الذى توفى صباح اليوم ، موعد وكان صلاة الجنازة على الفقيد .
وتقرر اقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح بشارع ٩ بالمعادى .
وتوفى محمود احمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد السلة الأسبق بعد صراع مع المرض . حيث عانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه
يذكر أن محمود احمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ وتم تعيينه لمدة عام من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ قم فاز بالانتخابات الجمعية العمومية من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٢
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