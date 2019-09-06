شكرا لقرائتكم عمومية الزمالك .. تراجع إيرادات النادى بقيمة 98 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت إيرادات نادى الزمالك فى العام المالى المقضى بقيمة 98 مليون جنيه وفقاً للميزانية المالية التى تم عرضها على أعضاء النادى خلال فعاليات الجمعية العمومية.

وأوضحت الميزانية المالية لنادى الزمالك أن اجمالى ايرادات النادى فى العام المنقضى بلغت 708 مليون جنيه، مقابل 806 مليونا فى العام الأسبق.

وتابعت الميزانية المالية لنادى الزمالك أيضًا تراجع عائدات ايجار محال النادى الى 41 مليون جنيه تقريباً مقابل 68 مليونا فى العام الأسبق بفارق 27 مليوناً.

76 مليون جنيه حصيلة الأبيض من بيع اللاعبين

كشفت ميزانية نادى الزمالك التى أعلن عنها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عن حصول النادى على 76.5 مليون جنيه عائدات بيع لاعبين خلال العام المالى المنقضى.

ووفقًا للميزانية فإن نادى الزمالك قام بشراء لاعبين بقيمة 51.5 مليون جنيه ليحقق بذلك النادى فائض مالى من بند بيع وشراء اللاعبين قدره 25 مليون جنيه.

وتواصل الجمعية العمومية بنادى الزمالك أعمالها على مدار اليومين المقبلين، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الفريق لخوض نهائى كأس مصر.

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الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

الحضور الجماهيري

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.