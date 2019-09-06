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شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة لم يفاوض معروف يوسف.. والأهلي لم يطلب ضم أي لاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
قال رئيس سموحة في تغريدة على حسابه بفيس بوك، :"لم نطلب معروف يوسف من الزمالك ولم يفاوضنا الاهلي في ضم اي لاعب ، ومحمود معاز لم يرحل عن سموحة ".
تابع: سيد فريد تم قيده في القائمة الاولي ومحمود منصور رحل لنادي حرس الحدود اعارة لمدة موسم واحد فقط ، و٤ لاعبين من سموحة انضموا للنتخب الاوليمبي وحسام حسن كان يخشي انضمام ٩ للمنتخب الاوليمبي".
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